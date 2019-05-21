В Петербурге спасают котят, застрявших в машинах. Иногда приходится ехать на сервис

За последние недели в Петербурге и области активизировались, похоже, не только лоси, птицы, шершни, но и котята. Родившиеся весной малыши активно исследуют мир и могут забраться в припаркованные автомобили.

Об одном таком случае «Фонтанка» рассказывала в конце апреля. А накануне котёнка спасали «всем миром» в центре города.

«На Некрасова, 11, под машиной застрял котёнок, кричит», – сообщил Игорь в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Александра, участвовавшая в «операции», рассказывала, что чем только они не пытались выманить зверька: предлагали и еду, и валерьянку, и коробку подставляли, и отходили подальше, чтобы не пугать, но всё безрезультатно. Ситуацию разрешил автовладелец. Он пришёл, открыл капот, и котёнка удалось достать.







Сейчас его, по словам Игоря, взяли на передержку.

В комментариях участник группы Иван показал на видео, как на прошлой неделе ради спасения котёнка разбирал автомобиль на сервисе. Сначала пришлось снять колесо, а потом локер – за ним и «прятался» малыш.

18 мая котёнка вытаскивали из машины на улице Кораблестроителей. В комментариях добавляют, что всё закончилось благополучно.

Котов под капотом автомобилей находят часто. Обычно такое происходит с наступлением холодов: животные ищут себе местечко потеплее. В 2015 году на Литейном проспекте горожане провели целую спасательную операцию. А в ноябре 2017-го в Москве ради спасения котенка патрульный автомобиль разобрали сотрудники ГИБДД.