Фарм-клуб СКА может сыграть в хоккейной Лиге чемпионов в следующем сезоне

Руководство хоккейного клуба СКА ведет переговоры с Лигой чемпионов о вступлении в этот турнир своего фарм-клуба – «СКА-Невы».

Как сообщает Sport24, стороны могут ударить по рукам уже 22 мая.

Хотя команда «СКА-Нева» не является чемпионом и вообще выступает во второй по силе лиге России – ВХЛ, она может вступить в турнир, благодаря wild-card от Международной федерации хоккея (ИИХФ), что прописано в регламенте соревнований.

На сегодняшний день лучшее достижение «СКА-Невы» – финал Кубка Петрова в 2018 году.





