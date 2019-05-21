«Укртранснафта» возобновила транзит российской нефти в Европу по «Дружбе»

«Укртранснафта» возобновила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в страны ЕС, говорится в сообщении компании.

«21 мая в 10:46 "Укртранснафта" возобновила прием российской нефти на ЛПДС "Мозырь" (Республика Беларусь) для дальнейшей ее транспортировки в направлении европейских потребителей. В то же время готовность принимать нефть подтвердили на приемо-сдаточном участке "Фенешлитке" (Венгрия). Поэтому по состоянию на 10:38 "Укртранснафта" возобновила транзит сырья венгерским потребителям», — говорится в сообщении.

Накануне «Укртранснафта» сообщила о том, что компания возобновила транзит российской нефти, но была вынуждена вновь его приостановить из-за технических проблем со стороны Венгрии.

Компания 17 мая временно приостановила транзит российской нефти в связи с необходимостью европейской стороны дополнительного времени на подготовительную работу к ее приему.





