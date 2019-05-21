Банк «Санкт-Петербург» запустил акцию «Бизнесу лучше здесь»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

В Банке «Санкт-Петербург» стартовала акция для предпринимателей «Бизнесу лучше здесь»*. Теперь вы можете бесплатно открыть расчётный счёт и получить бесплатное годовое обслуживание бизнес-карты MasterCard.

«Мы как городской банк для бизнеса стремимся не только объединить предпринимателей Петербурга с помощью серий неформальных встреч «Лучше здесь», но и предоставить им выгодные условия обслуживания», – комментирует вице-президент банка Вячеслав Ермолин.

Помимо бесплатного открытия счета и корпоративной карты Mastercard, вы получаете два месяца бесплатного ведения счёта, подключение и два месяца обслуживания интернет-банка, 50 внешних переводов и неограниченное число внутренних переводов. Таким образом, акция позволит предпринимателям уже на старте оценить все плюсы обслуживания в современном банке на привлекательных условиях.

Чтобы стать участником акции, достаточно зарезервировать счёт онлайн в Личном кабинете на сайте банка https://i.bspb.ru/lk

*Сроки акции: с 15.05.2019г. по 13.09.2019г. ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Генеральная лицензия Банка России №436 от 31.12.2014. Подробнее об акции и тарифах – promo.bspb.ru/zero и по телефону (812)332 78 78