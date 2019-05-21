Инвестициями в правительстве РФ займётся бывший топ-менеджер «Газпрома» Андрей Круглов. Он стал одиннадцатым замом Антона Силуанова

Бывший заместитель председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера Андрей Круглов утверждён в должности заместителя министра финансов правительства РФ, как и предсказывала пресса в середине апреля. Глава кабмина Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение. Круглов открыл счёт второму десятку замов Силуанова. Он стал его одиннадцатым заместителем.

Сам первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов рассказал, что его новый зам займется вопросами взаимодействия в части инвестиций.

«Предположим, есть МПК (межправительственная комиссия) с китайскими партнерами по инвестициям, никто у нас в Минфине не ведет, или вопросы взаимодействия с Евразийским союзом. В Минфине это никто не ведет. Сейчас определяем, нам нужен новый зам, чтобы занять те ниши, которые сегодня не заполнены, поэтому и берем», – цитирует «Интерфакс» пояснения Силуанова.

О переходе Круглова в Минфин стало известно 1 апреля. В «Газпроме» он отвечал за финансовый блок.







Андрей Круглов в 1995-2001 годах работал в администрации Санкт-Петербурга в Управлении внешнеэкономического сотрудничества комитета по внешним связям. Эту структуру до 1996 года возглавлял Владимир Путин. В «Газпром» Круглов пришел одновременно с Алексеем Миллером. Зампредом правления газовой монополии он проработал 15 лет.

Ранее «Газпром» покинули другие топ-менеджеры. Ушел на пенсию глава департамента капстроительства Сергей Прозоров, а на место ушедшего ранее Александра Медведева была назначена глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.