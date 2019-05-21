В меру своей испорченности. Роскомнадзор предъявил новосибирским журналистам пять звездочек

Сибирское издание «Тайга.Инфо» получило протокол от местного управления Роскомнадзора за неподобающий для СМИ лексикон. Крепкое словечко ведомство увидело, вглядевшись в пять звёзд.

Как сообщает «Тайга.Инфо» 21 мая, повод для протокола РКН вычитал в серии публикаций о групповом избиении студента новосибирского колледжа. В первой издание расшифровывает видео, опубликованное одним из пабликов, и цензурирует героев. Мат, обращенный к жертве преступления, журналисты заменяют пятью звёздочками – даже без начальной буквы. В остальных попавших в опалу публикациях описание дублируется.

По мнению Роскомнадзора, прикрыв обращение звёздочками, «Тайга.Инфо» вышла за рамки приличий и нарушила норму КоАП, запрещающую изготовление или распространение продукции СМИ, содержащей нецензурную брань. Как указано в уведомлении, главреда в ведомстве ждут для беседы и составления протокола.

«Нецензурную брань в слове, зашифрованном звездочками, можно найти лишь при большом желании и определенном интересе, – заявил главный редактор «Тайги.инфо» Василий Волнухин. – Слова «милый» или «бубен» также укладываются в данное количество звездочек, но бранными не являются».







Объясняться с РКН ему пока не пришлось, поэтому остаётся загадкой, что увидел надзор.