Следствие изучает гардеробную замгубернатора Ростовской области - там дорогие часы, наличные и портреты. Сам чиновник задержан

Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергей Сидаш задержан по подозрению в превышении полномочий при строительстве стадиона «Ростов-арена».

Как сообщает 21 мая Lenta.ru, дома и на работе у чиновника проходят обыски. У подозреваемого уже обнаружили коллекцию наручных часов стоимостью 250 тысяч долларов, а также пачки наличных в рублях и валюте. Телеграм-канал Rostov_com опубликовал фото, на которых показана шикарная гардеробная замгубернатора с его портретами на стенах.

Сидаш задержан вслед за бывшим министром строительства Ростовской области Николаем Безугловым, который стал фигурантом уголовного дела и в мае 2018 года покинул свой пост. Он был замешан в махинациях при поставке песка на строящийся стадион.

По данным следствия, чиновники заменили в проекте благоустройства крупный песок на более мелкий, добываемый в близлежащем карьере. Итоговая разница в закупке составила 223,5 миллиона рублей.







Сидаш с 2010 по 2015 год был министром ЖКХ Ростовской области, затем в течение года занимал должность советника губернатора до своего назначения на должность заместителя главы региона по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры в сентябре 2016-го.