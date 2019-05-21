Между «Колой» и вантовым ограничат не только внешнее кольцо КАД, но и внутреннее

На кольцевой автодороге Петербурга начнут устранять колейность еще на одном участке – между Мурманским шоссе и вантовым мостом. Для этого почти на неделю там перекроют две полосы на внутреннем кольце.

Как сообщает 21 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 23 по 27 мая на участке с 53-го по 55-й километр внутреннего кольца КАД, от развязки с Мурманским шоссе до Большого Обуховского (вантового) моста через Неву, перекроют третью и четвёртую полосы движения. На первой и второй скорость ограничат до 50 км/ч.

Работы будут вести круглосуточно. Подрядчик – ООО «Техносфера Инжиниринг».







С 21 мая по 2 июня на этом же участке КАД, но на внешнем кольце, перекрыты первая и вторая полосы и полоса безопасности. Там устраняют дефекты дорожного покрытия.

Отметим, что этот участок очень загруженный, особенно внутреннее кольцо. Пробки перед вантовым мостом там образуются часто даже без внешних причин, таких как ограничения или ДТП.

Помимо этого, с 22 мая по 7 июня сузят участок внутреннего кольца на путепроводе КАД над проспектом Культуры, а с 21 по 27 мая – участок внутреннего кольца между Московским и Таллинским шоссе. До 23 мая ограничено движение между Пулковским и Таллинским шоссе, до 26 мая – между Московским шоссе и вантовым мостом, и до 31 мая закрыт съезд на развязке с Пулковским шоссе.

До 1 июля закрыт участок внутреннего кольца между Парашютной улицей и проспектом Культуры, а транспортный поток перенаправлен на внешнее кольцо. Там ведутся работы в рамках реконструкции северного участка кольцевой.

Полный список актуальных ограничений движения на КАД смотрите на сайте ФКУ Упрдор «Северо-Запад».