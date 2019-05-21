В Петербурге за три месяца выросла ставка по ипотеке, но её стали брать еще больше

Банки в январе – марте 2019 года выдали жителям Петербурга ипотечных кредитов на сумму в 44 млрд рублей. Это на 13,9% больше, чем в первом квартале 2018 года.

Как рассказали 21 мая в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России, средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам в Санкт-Петербурге выросла за этот период на 0,5 процентных пункта – до 10,38% годовых.

А средняя сумма ипотеки составила в Санкт-Петербурге 2,9 млн рублей. Год назад это было 2,6 млн.

Общий объем задолженности жителей Петербурга перед банками по ипотечным жилищным кредитам на 1 апреля 2019 года по сравнению с началом года вырос на 7,6% и составил 407,9 млрд рублей. Доля просроченных кредитов в Санкт-Петербурге составила 0,8%.

Напомним, что глава Сбербанка Герман Греф не исключил снижение ставок по ипотеке до 8% к 2020 году.





