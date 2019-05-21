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Алексей Лепорк
22.05.2019 12:06
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От "Судебного квартала" до СКК: полуздравый смысл проектов

Праздники смыло майским дождём, и, несмотря на ликования предстоящих форумов, городские проблемы со всей неизбежностью вернутся. Апрель, с одной стороны, сильно обнадёжил яркими всполохами здравого смысла, но и их сияние не было безупречным.

Главной апрельской радостью была отмена строительства «Судебного квартала». К счастью его перенесли на набережную в район Смольного, и Биржу Тома де Томона Евгению Герасимову затмевать не придётся. Решение это было напрашивающимся на самом раннем этапе, зачем проводили столько конкурсов и бесконечно тратили деньги, не совсем понятно, но лучше поздно.

Странно кончено, что даже царским временам уступаем, Екатерина II или, к примеру, Александр I своих суждений об архитектуре не таили. Но наше время особое. Государь приехал и все решили, что судебного квартала не нужно. Жаль, конечно, что всё за кулисами происходит, но такова уж наша демократия. Теперь встал вопрос о саде на этом месте, если хотите на бывшем Ватном острове (или на месте ГИПХа). Городская власть моментально предложила проект a la московское Зарядье, со стеклянными куполами, врытыми в землю как ещё один северный привет Норману Фостеру. Хипстеры сразу стали говорить, что негоже нам так, надо западных архитекторов звать, стали вспоминать парк La Villete в Париже. Всё это хорошо, но не забывайте, что места для зелени там  – примерно как в два сквера на площади Искусств, никак не больше. А если учесть, что там ещё будет театр балета имени Эйфмана, то, может, и меньше Поклонники La Villete могли бы помнить, что его площадь – 55 га, из них 35 га зелени, а тут меньше восьми, включая Дворец танца. Даже Зарядье – 13 га.

И вот прикиньте теперь, что, если бы сквер на площади Искусств протянуть до Садовой и там ещё три стеклянных пузыря врыть, куда? И куда там павильоны или что-то ещё?  Никита Явейн совершенно справедливо заметил, что там нужен простой сквер регулярной планировки, добавим с земляными дорожками, липами, сиренью, чубушником и всё. Это очевидно. Но понятно и то, что долго будут планировать Зарядье дубль 2 и зарывать казённые деньги в землю, пока пузыри не треснут и не потекут невской водой. Брали бы пример с ранней советской власти – какой хороший сквер на Марсовом поле, только скамеек теперь мало осталось. 

Второй случай – Русский музей. Там как раз сработало общественное мнение и героическая позиция сотрудников отдела древнерусской живописи, прежде всего Шалиной и Пивоваровой и журналиста  Золотоносова. Если бы не судебный процесс, то двор наверняка бы уже начали перекрывать куполом и всем прочим и дробить стены Росси. Но, слава Богу, это остановилось. Правда, в отличие от и.о.губернатора директор Русского музея не среагировал на смену ситуации столь же молниеносно. А можно ведь было просто-напросто предложить построить в одном из этих дворов лифт для инвалидов, дешёвый и эффективный, тем более что сотрудники на такой путь решения проблемы не раз указывали. Но нет, это не случилось, и начались стенания о судьбе бедных инвалидов. А потому очевидно, что не о них заботились, а о мощи проекта. И лекторий в Михайловской замке трогать не стоит, хорошее у него место, и никакой конференц-зал новый не нужен. А потому нужен только лифт. Но и проекта нет.

Третий случай ещё лучше. Продолжается обсуждение проекта сноса СКК. Ротенберг-сын и компания неумолимо настаивают на сносе и строительстве нового хоккейного дворца, самого большого в мире. Руководство СКК с ними соглашается и говорит, что реставрировать его сложно. Так и хочется спросить – что вы там реставрировать намереваетесь, тогда это будет первый случай реставрации бетонного каркаса в нашей стране. Можно, в конце концов, употреблять точные слова – ремонт там нужен  и капитальная реконструкция, но никак не реставрация, она к СКК ровно никакого отношения не имеет. Вот Гараж в Москве – пример реставрации стекляшки 70-х, но это гиперпонтовый и единственный проект в нашей стране, СКК это не светит и не должно светить. Ещё лучше другое: инвесторы собираются вложить в новую арену 20 миллиардов рублей. А город – что самое парадоксальное – готов им выделить грант в 10 миллиардов, чтобы те окружающую территорию не застраивали. Но ведь и сборной улиток из парка Победы ясно, что за эти деньги СКК можно отменно реконструировать. Создать трансформирующуюся арену и всё довести до ума, а заодно и пару детских садов – даже при самой малой экономии – в том районе построить. А то деньги на детсады и школы город (с налогоплательщиком "Газпромом"!) просит у президента, а грант семейству Ротенберга выделить готов.

Можно было бы продолжить и на тему музея блокады. Зачем столько денег потрачено на проектирование и конкурсы. И при этом достойный и способный к развитию проект Явейна – в корзину. Додумывать лень, проще вернуться в сороковые. Да, и сам театр Эйфмана строится не по конкурсному проекту, а по специально заказанному. Так зачем было конкурс проводить, если Эйфману никак не станцевать без колонн у входа, тогда их надо было изначально в условия конкурса вставлять. Но экономить никак не в нашем стиле. Тратить государственно-народное – в нашем. А заодно и решаться на внешне разумные, но глубоко половинчатые шаги. Так никогда денег ни на школы, ни на больницы не хватит.  А денежки смоет их нежной рукой. А потому два шага назад, и только один вперёд. Даже не по ленински, но. может, в этом и смысл) Нет бы Эйфману ДК Кирова изначально предложить!

Алексей Лепорк

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