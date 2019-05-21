Министр энергетики США после инаугурации Зеленского: Санкции против «Северного потока — 2» в работе. Подробности уже скоро

Администрация США планирует ввести санкции против проекта «Северный поток — 2», сообщает 21 мая «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра энергетики страны Рика Перри, которое было сделано накануне в Киеве после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. По словам американского министра, власти США в ближайшем будущем подготовят законопроект, предусматривающий ограничения в отношении нового газопровода из России в ЕС.

Министр энергетики Перри отметил, что США против проектов новых газопроводов из РФ, т.к. они позволят обойтись без газотранспортной системы Украины.

В свою очередь новый лидер Украины Владимир Зеленский призвал США усилить санкционное давление на Россию.

«Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Призываю США продолжить ужесточение санкций против РФ», — сказал новый украинский президент американским дипломатам.







Власти США неоднократно выражали неудовольствие планами реализации проекта газопровода. В середине мая 2019 года стало известно, что американские сенаторы внесли на рассмотрение законопроект, который позволяет накладывать санкции на владельцев иностранных судов, которые принимают участие в строительстве газопровода.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер отчитался, что проект «Северный поток — 2» профинансирован на 4/5 от общего необходимого объёма инвестиций, поэтому вероятные задержки с введением газопровода в эксплуатацию не будут существенными.

На данный момент отсутствует согласование строительства лишь от Дании, чьи власти не согласны с вариантами маршрута трубопровода. В Дании ждут альтернативного варианта и документации по оценке воздействия газопровода на окружающую среду. По данным агентства Bloomberg, с учётом продолжения переговоров с Данией ввод газопровода в эксплуатацию планируется во втором полугодии 2020 года. Об этом заявляли и в самой компании Nord Stream 2.

В Минэнерго РФ уточняли, что «Газпром» может самостоятельно достроить газопровод в случае введения соответствующих санкций США для европейских участников проекта.

В марте Европарламент призвал власти ЕС отказаться от проекта «Северный поток — 2». Подоплёку решения «Фонтанке» объяснял нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин. Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что Еврокомиссии не удастся заблокировать этот «выгодный» проект .

После апрельского решения властей ЕС ограничить количество российского газа в европейских газопроводах советник при правительстве РФ Леонид Григорьев рассказал «Фонтанке», что помешать реализации планов увеличения поставок российского газа в ЕС не получится.