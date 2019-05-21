Монеточка, Ивлеева, Головин и Ramzes666 попали в рейтинг Forbes как самые перспективные россияне до 30 лет

Ежегодный список молодых и перспективных российских визионеров «30 до 30» представило деловое издание Forbes 21 мая. Из 100 номинантов выбрали 30 по 10 категориям.

В секции «Музыка и кино» представлены певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова), клипмейкер Алина Пязок, которая выступила режиссером вирусных клипов российской поп-панк-рэйв-группы Little Big, а также кинорежиссер Кантемир Балагов, который в мае представил свой фильм в Каннах.

В список самых перспективных спортсменов попали полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин, нападающий хоккейного ЦСКА Кирилл Капризов и геймер Роман Кушнарев, который более известен под ником Ramzes666 в Dota 2.

«Новые медиа» в России представлены бывшей ведущей «Орла и Решки» и звездой Instagram Анастасией Ивлеевой, спортивным обозревателем Марией Командной и Татьяной Мингалимовой, которая больше известна как «нежный редактор» YouTube-канала «вДудь».







Самыми перспективными молодыми предпринимателями названы Анна Белова (Devar), Георгий Соловьев (Skyeng) и Олег Кивокурцев (Promobot). А в категории «Искусство» лучшими в 2019-м стали пианист Даниил Трифонов, художник Аслан Гайсумов и режиссер Александр Молочников.

В отличие от аналогичных рейтингов Forbes в других странах, в российском нет информации о доходах.