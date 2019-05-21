Украина, гуд-бай. Роскосмос заказал промышленности 8 носителей "Союз" российской комплектации

Роскосмос заказал у РКЦ "Прогресс" (Самара, изготовитель ракет "Союз") восемь носителей "Союз-2.1а" до 2021 года для запуска грузовых кораблей "Прогресс МС" и пилотируемых кораблей "Союз МС" к Международной космической станции (МКС). Цена контракта – почти 10,45 млрд рублей, следует из информации на сайте госзакупок.

Источник финансирования – федеральный бюджет. В 2019 году на изготовление ракет "Союз-2.1а" планируется выделить 6,15 млрд рублей, в 2020 году – 1,5 млрд рублей, в 2021 году – 2,78 млрд рублей.

В настоящее время корабли "Прогресс МС" и "Союз МС" запускаются к МКС с помощью ракет-носителей "Союз-ФГ". После завершения эксплуатации этих ракет с украинской системой управления планируется перевод запусков на полностью российские ракеты "Союз-2.1а", также с Байконура.

Как сообщал ранее ТАСС источник в Роскосмосе, последнюю ракету-носитель "Союз-ФГ", на которой установлена украинская система управления, планируется запустить с космодрома Байконур 25 сентября этого года.





