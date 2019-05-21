ГК «Ленстройтрест» участвует в конкурсе «Доверие потребителя»

ЗАО «Ленстройтрест»

ГК «Ленстройтрест» стала номинантом XII конкурса «Доверие потребителя», который стартовал 14 мая. Девелопер поборется за победу в номинации «Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

С 14 мая по 30 сентября проходит первый этап конкурса – народное голосование за лучшие проекты и компании в сфере недвижимости. На втором этапе состоится интерактивное голосование на выставке «Ярмарка недвижимости», после чего члены экспертной комиссии посетят жилые комплексы, вышедшие в финал. В ноябре пройдут открытые презентации финалистов и голосование экспертов рынка. Имена победителей будут объявлены на церемонии награждения в декабре.

ГК «Ленстройтрест» уже дважды (в 2015 и в 2018 году) признавалась компанией, которой покупатели доверяют. В 2016 году проект застройщика – голландский квартал «Янила Кантри» – стал победителем в номинации «Лучший реализованный проект жилого комплекса эконом и комфорт классов в Ленинградской области». В прошлом году кварталы «Нью-Тон» и «IQ Гатчина» вошли в тройку лучших в своих номинациях.

Валерия Малышева, генеральный директор АО «Ленстройтрест»:

– В рамках конкурса «Доверие потребителя» работу строительных компаний оценивают покупатели жилья и независимые эксперты рынка, поэтому победа в нем особенно ценна. Участие в конкурсе является дополнительным стимулом для того, чтобы не опускать заданную высокую планку, продолжать строить качественное и комфортное жилье из года в год, а также постоянно совершенствоваться.

Конкурс «Доверие потребителя» учрежден Комиссией по недвижимости Общества потребителей СПб и ЛО – общественной некоммерческой организацией, осуществляющей защиту законных прав потребителей на рынке недвижимости. Соорганизаторы конкурса – Российская гильдия управляющих и девелоперов и Большой Сервер Недвижимости.

Справка о компании ЗАО «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

ЖК IQ ГАТЧИНА, застройщик ООО"ЛСТ Гатчина", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/iq-gatchina/

ЖК НЬЮ-ТОН, застройщик ООО «Управляющая компания «ПетроКомИнвест», проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/nyu-ton/