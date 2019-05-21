Прицепы поработали на камеру. Один завалился на Арсенальной, другой раскачал легковушку на КАД до ДТП

Непослушные прицепы несколько раз за последние дни устраивали кавардак на улицах Санкт-Петербурга.

21 мая в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» появились две видеозаписи. Минувшей ночью на Арсенальной набережной тягач уронил прицеп, и тот завалился набок на встречной полосе. Едущим по ней легковушкам удалось избежать столкновения. «Приехал кран, поднимают, автомобилисты вынужденно остановились посмотреть», – рассказывал очевидец.

Второе видео – с КАД. Там прицеп с грузом (возможно, неправильно расположенным) раскачал и развернул везущую его легковушку, результатом стал удар в отбойник. ДТП произошло перед съездом на проспект Культуры, никто не пострадал, сообщают в «ДТП и ЧП».







На Софийской улице 15 мая прицеп также отцепился от тягача и задел легковую «КИА». «Хорошо, что тормоза у прицепа сработали после расцепки. А то ущерба могло быть больше», – рассуждали участники группы в комментариях.