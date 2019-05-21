Туристка из Хельсинки лишилась в Выборге 50 тысяч рублей. Карманницу помогла поймать «Анаконда»

Гражданка Финляндии в возрасте 66 лет стала жертвой местной карманницы, судимой ранее по «наркотической» статье.

Как стало известно «Фонтанке», в Выборге задержали подозреваемую в краже крупной суммы наличных у туристки из Хельсинки. Инцидент произошёл поздним вечером 18 мая в магазине «Пятёрочка». Злоумышленница похитила кошелёк у финской пенсионерки из левого наружного кармана куртки. В нём было 51 773 рубля 20 копеек.

Пострадавшая обратилась в полицию, и вскоре 55-летнюю подозреваемую, проживающую в Выборге, нашли. Её задержали в ходе профилактической операции УМВД «Анаконда», однако похищенных денег у неё уже не было.

Как выяснилось, предполагаемая воровка работает поваром в кафе и имеет судимость по ст. 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.





