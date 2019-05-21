Запустили утку. Немецкие полицейские открестились от лидера «Войны» Олега Воротникова

Арт-группа «Война» поторопилась объявлять об аресте своего лидера Олега Воротникова. Он привлёк внимание правоохранителей в Германии ненадолго, сообщили в полиции Бранденбурга 21 мая.

Как заявили в ведомстве, Воротников был остановлен во время одной из акций стражей правопорядка. Её подробности не раскрывают, но для примера приводят выборочную проверку документов.

«Господин Воротников не задержан. Информация, которая распространяется... – «утка», – цитирует слова представителя полиции радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на РИА Новости.

Накануне об аресте Воротникова в Бранденбурге в своём аккаунте в Twitter сообщила арт-группа «Война». В следующем посте лидеру в срочном порядке искали юриста в Берлине.







Арт-группа «Война» создана в 2007 году Олегом Воротниковым, Натальей Сокол, Петром Верзиловым и Надеждой Толоконниковой. Известна протестными акциями и уголовными делами против активистов. Воротников вместе с женой Натальей Сокол и детьми уехал из России в 2013 году, спасаясь от уголовного преследования. Власти Австрии объявили его в международный розыск по делу о незаконном обороте оружия и создании боевой антифашистской организации.