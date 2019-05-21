Московские дороги пристрастили петербуржца к лихой езде: переехав, он собрал 68 штрафов ГИБДД

Петербургские судебные приставы взыскали с водителя-лихача почти 70 штрафов ГИБДД. Невозможность продать машину побудила мужчину все же выплатить долг.

Как сообщает 21 мая пресс-служба УФССП по Петербургу, 28-летний петербуржец перебрался на постоянное местожительство в Москву, и в Северную столицу, по месту прописки, регулярно стали поступать штрафы ГИБДД. Всего мужчина накопил 68 штрафов на общую сумму 61 тысяча рублей.

«На скоростных магистралях столицы молодой человек почувствовал прилив сил и любовь к лихой езде, что неминуемо зафиксировали камеры видеонаблюдения, а заодно приобрел привычку парковаться с нарушениями», – комментируют в ведомстве.

Оплачивать штрафы водитель не спешил, и в отделе судебных приставов по Центральному району Петербурга в отношении него возбудили исполнительные производства. Однако нарушитель по-прежнему не исполнял административные наказания и на требования исполнительных документов не реагировал.







Приставы вынесли запрет регистрационных действий в отношении автомобиля «Мерседес», принадлежащего мужчине. А через некоторое время он захотел продать машину. Сделка не удалась: из МРЭО должнику пришлось поспешить в отдел судебных приставов, а затем – в ближайшее отделение банка. Только после полной оплаты долга мужчина смог наконец осуществить свои планы.

Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.