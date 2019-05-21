Судмедэксперт, признавший сбитого мальчика из Балашихи пьяным, получил 10 месяцев исправительных работ

Судмедэксперт Михаил Клейменов признан виновным в халатности при заборе крови у погибшего в ДТП мальчика из Балашихи, которого сначала объявили пьяным. Специалист получил 10 месяцев исправительных работ, сообщает Следственный комитет РФ 21 мая.

К суду комиссия из 18 специалистов провела комплексную судебную экспертизу, результаты которой подтвердили вину Клейменова. Доказано: судебный медик взял кровь у мальчика ненадлежащим образом, что привело к её брожению. Поэтому при химическом исследовании в образце и нашли этанол в количестве 2,7 промилле. Опытный эксперт должен был понимать, что такая концентрация алкоголя в крови ребенка соответствует состоянию поверхностной комы, и мог бы провести биохимическое исследование, но не сделал этого. Позже повторная проверка показала, что мальчик в момент ДТП был трезв.

Приговором суда Клейменов получил 10 месяцев исправительных работ. Этот вид наказания предусматривает удержание части зарплаты, если у человека есть постоянное место работы. Если нет – то работу назначают органы местного самоуправления. Клейменова из-за скандала в ноябре 2017 года отстранили от должности в подмосковном бюро судебно-медицинской экспертизы. Был ли он трудоустроен в дальнейшем, в прессе не сообщалось.

Ранее суд приговорил к трем годам заключения сбившую ребенка Ольгу Алисову. Женщину обязали выплатить родным мальчика компенсацию морального вреда в размере 2,5 млн рублей. Свою вину она признала частично, назвав произошедшее несчастным случаем. Автотехническая экспертиза показала, что водитель могла избежать столкновения. Она ехала, превысив скорость, и разговаривала в момент аварии по телефону.







После вынесения приговора Ольга Алисова подала заявление о клевете в отношении отца погибшего мальчика Романа Шимко. Она требовала у него 10 млн рублей за «клевету».