Паркинг за полцены в «Новом Лесснере»

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»

В жилом комплексе бизнес-класса «Новый Лесснер» компании «Отделстрой» до 31 мая 2019 года действует акция «Паркинг за полцены»*.

При покупке любой квартиры в «Новом Лесснере» минимальная стоимость машиноместа в многоуровневом паркинге с учетом акции составит от 525 тысяч рублей, в подземном – от 762,5 тысяч рублей.

В составе первой очереди «Нового Лесснера» будет построен девятиэтажный отдельно стоящий паркинг на 420 мест и отапливаемый подземный паркинг на 191. Места в паркингах классические, просторные. Никаких семейных вариантов, где одна машина запирает другую. Поэтому любой автомобиль сможет выехать сразу, без дополнительных манипуляций. Запроектированы как стандартные, так и увеличенные машиноместа для парковки крупных внедорожников.

Наличие большого количества крытых парковочных мест позволило освободить дворы от машин, создав в них гармоничное пространство для фитнеса, отдыха и прогулок с детьми.

*Сроки акции: с 21.05.2019г по 31.05.2019г. Организатор акции: ООО «Отделстрой», ИНН 7825372500. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться по тел.+7 (812) 670-01-01.

Справка о компании «Отделстрой»

Жилой комплекс «Новый Лесснер» – застройщик «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new-lessner/docs/