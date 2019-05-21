Расследование дела о перевозимых диппочтой наркотиках из Аргентины закончено. Обвиняемые настаивают исключительно на поставках кофе и сигарет

Следственный департамент МВД закончил расследование дела о незаконной перевозке под видом диппочты 400 кг распространенного в Латинской Америке алкалоида белого цвета. Фигуранты настаивают, что возили из Аргентины в Россию только сигары, полудрагоценные камни и дорогой кофе.

Обвиняемым вменяется покушение на контрабанду запрещенных препаратов (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 229.1 УК РФ), попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотиков в размере, который оценен как особо крупный (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Материалы дела насчитывают 24 тома, с которыми уже начали знакомиться адвокаты. Об этом 21 мая сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на сторону защиты.

Обвиняемые продолжат отрицать свою вину. По их словам, на родину они возили легальные товары, включая известный своим специфическим способом переработки кофе копи-лувак. Как распространенный в тропической зоне Южной Америки наркотик оказался в чемоданах с российской дипломатической почтой, они объяснить не могут.

Напомним, что весной 2018-го в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе нашли 12 чемоданов с 362 кг белого порошка. Эти чемоданы были зарегистрированы как дипломатический багаж, который принадлежал одному из сотрудников посольства. Стоимость товара оценили в 50 миллионов евро.







Силовики России и Аргентины подменили наркотик мукой и провели совместную операцию, чтобы установить получателя. СМИ указывали, что кульминацией спецоперации была доставка в Москву чемоданов с наркотиками на самолете экс-главы ФСБ Николая Патрушева. Ее итогом стали аресты предполагаемых участников преступной группы.

В России были задержаны бывший завхоз посольства РФ в Аргентине Али Абянов, а также предприниматели Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. В Аргентине задержали полицейского Ивана Близнюка и сотрудника охраны аэропорта Александра Чикало.

Предполагаемого организатора схемы Андрея Ковальчука в марте задержали в Германии. Он заявил, что оставил в чемоданах в российском посольстве в Буэнос-Айресе только кофе, сигары и спиртные напитки, а в подмене их на белый наркотический порошок обвинил американские спецслужбы. Его экстрадировали в Россию в июле.