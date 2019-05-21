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Город
21.05.2019 11:12
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В центре перекрывают улицы, на Кантемировской детей не пускали к школе. В Петербурге – премьер Вьетнама

На неожиданные перекрытия движения в центре Петербурга утром 21 мая жалуются автомобилисты.

Удивленные и возмущённые сообщения в «Яндекс.Навигаторе» появились около 10:30-10:40 и в центре города, и на стрелке, и на Петроградской и Выборгской сторонах. В центральных районах на улицах много полиции.

«Сегодня в 8:46 на Кантемировской улице было очень много полицейских и сотрудников ГИБДД, были перекрыты пересекающие её улицы, пешеходам не позволяли переходить Кантемировскую, учеников школы №104 не пропускали к школе. Сотрудники ГИБДД и полиция блокировали всех граждан с целью обеспечения комфортного проезда чиновника», – жалуется наш читатель Александр.

В центре перекрывают улицы, на Кантемировской детей не пускали к школе. В Петербурге – премьер Вьетнама



Пользователи «Яндекс.Навигатора», конечно, недовольны и то ли знают причину перекрытий, то ли догадываются. Кто-то предлагает чиновникам общаться по скайпу, кто-то – построить для их встреч отдельный город.

Действительно, по данным Смольного, 20 и 21 мая визит вежливости Санкт-Петербургу наносит вьетнамская делегация во главе с премьер-министром страны Нгуен Суан Фуком. В планах на вторник – рабочий обед от имени Александра Беглова, а также личная встреча врио и премьера.

Водителям стоит готовиться к ограничениям по маршруту культурной программы вьетнамских гостей. Им покажут Екатерининский дворец в Царском Селе, крейсер «Аврора» и Эрмитаж. Кроме того, вьетнамский премьер собирается возложить венок на Пискарёвском кладбище. Из Петербурга гости улетят в Москву на торжественное открытие перекрёстного года Россия – Вьетнам.

В целом в городе сегодня плотнее обычного. Сейчас 5 баллов, хотя обычно к этому времени уже бывает 4. А утренний максимум, по данным «Яндекс.Пробок», достиг редких «красных» 7 баллов, что на 1 балл больше, чем вчера и чем обычно.

Наиболее загруженными магистралями утром стали Гражданский проспект в центр (9 баллов), Московское шоссе в центр (8 баллов), Приморский проспект в центр (7 баллов). На ряде магистралей был отмечен необычно плотный трафик, не характерный для данного времени. Это проспект Стачек из центра (4 балла, что на 3 балла выше обычного), Приморский проспект в центр (7 баллов, что на 2 балла выше обычного), Выборгское шоссе в центр (5 баллов, что на 2 балла выше обычного).

Крупнейшие утренние пробки:

  1. 9:58, внутренняя сторона КАД, 11,3 км, от Комендантского проспекта до проспекта Энгельса. Пробка продержалась 2 часа 10 минут.
  2. 9:58, внешняя сторона КАД, 9,7 км, от реки Черной до Таллинского шоссе. Пробка продержалась 1 час 40 минут.
  3. 8:54, Приморское шоссе, Приморский проспект, Ушаковская набережная, Выборгская набережная, 6.4 км, от Яхтенной улицы до Кантемировского моста. Пробка продержалась 40 минут.
  4. 8:54, Шафировский проспект, проспект Непокоренных, 5,9 км, от КАД до Гражданского проспекта. Пробка продержалась 20 минут.
  5. 9:22, Московское шоссе, 5,8 км, от реки Поповой Ижорки до Колпинского шоссе. Пробка продержалась 3 час

Причиной повышенной загруженности могут быть не только временные ограничения, вводимые в связи с перемещениями важных гостей, но и стартовавшая дорожная кампания. Особенно активно начались ремонты на КАД, связанные с ограничениями движения.

 

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