«А1» и «Юлмарт» мирятся. Дмитрий Костыгин: Этого нельзя было представить

«А1» и акционеры «Юлмарта» ведут переговоры о прекращении корпоративного конфликта» – сообщается 21 мая в совместном пресс-релизе компаний. «Фонтанка» узнала, что диалог недавно и неожиданно начался на петербургском ток-шоу об искусстве войны.

«Компания «А1» и Donna Union Foundation, с одной стороны, Дмитрий Костыгин и Август Мейер, с другой, заявляют о взаимном намерении урегулировать имеющийся акционерный спор», – говорится в совместном заявлении длительное время противоборствующих структур – крупнейшей инвестиционной компании России «А1» и ретейлера «Юлмарт».

Кроме дипломатических фраз, в заявлении присутствуют и цитаты.

Так, Андрей Елинсон, управляющий партнер «А1», в частности заявил: «Время, которое тратится в судах, всегда лучше использовать для нахождения точек соприкосновения в диалоге и для развития бизнеса».







Как прокомментировал нашему изданию старший партнёр Pen&Paper Константин Добрынин: «Мы осторожные оптимисты, но сделаем всё, чтобы корпоративная война закончилась миром, тем более если все стороны этого явно желают».

По информации «Фонтанки», диалог между оппонентами возник внезапно. Это случилось 15 мая на юридическом форуме в Петербурге, когда Август Мейер выступал на ток-шоу «Право как искусство войны». Пока он философствовал о природе конфликтов, оказалось, что среди слушателей были юристы из «А1». По данным «Фонтанки», после сессии и начались кулуарные переговоры.

В свою очередь, совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин заявил: «Мы хотим дать позитивный сигнал кредиторам, поставщикам, партнерам и контрагентам компании. … даже совместный пресс-релиз еще совсем недавно нельзя было даже представить».