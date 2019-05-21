Новозеландский стрелок может получить пожизненное за нападение на мечети

Австралийскому гражданину Брентону Тарранту предъявили обвинения в терроризме, убийстве 51 человека и попытке лишить жизни ещё 40 прихожан.

После устроенной в марте стрельбы в мечетях новозеландского города Крайстчёрч остаток своих дней Таррант может провести за решеткой. Об этом 21 мая сообщает полиция государства в Тихом океане.

Ранее суд назначил стрелку психиатрическую экспертизу. Под стражей он будет находиться до 14 июня.

Вооруженная атака на две мечети в Крайстчёрче произошла 15 марта. В результате нападений погибли 50 человек, несколько десятков получили ранения. Россиян среди них не было. По подозрению в совершении преступления были задержаны три человека. Одним из них оказался 28-летний австралиец Брентон Таррант. Позднее в новозеландской полиции сообщили, что не обнаружили доказательств, которые могли бы подтвердить причастность двух задержанных к нападению на мечети. Один из них был отпущен. При этом Тарранта отправили под арест. Этот теракт стал самым массовым в истории Новой Зеландии.





