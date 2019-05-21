Крышу ЖК «Два ангела» увенчала корона

предоставлено ГК «РосСтройИнвест»

«РосСтройИнвест» завершил монтаж декоративной короны на крыше первого корпуса в жилом проекте бизнес-класса «Два ангела», строящегося на Республиканской ул. Такая же корона скоро появится и на втором доме. Ввод в эксплуатацию всего комплекса запланирован на 1 квартал 2020 года.

Декоративная корона весом 7 тонн выполнена из стали и состоит из пяти элементов: шар, диск, кольца, опоры и шпиль высотой 11,5 м, пронзающий всю конструкцию. Основные ее части были собраны в производственном цеху, затем доставлены на строительную площадку.

«Сильные порывы ветра были основной трудностью при работе на высоте, – комментирует директор по строительству ГК «РосСтройИнвест» Виктор Тарасов. – Из-за сложности конструкции монтаж шёл четырнадцать дней».

Параллельно с установкой декоративных элементов в жилом комплексе «Два ангела» по графику продолжаются общестроительные работы: идёт монтаж внутренних и внешних инженерных сетей, возведение внутренних и наружных стен и перегородок, монтаж окон, витражей и фасадов, ведётся устройство кровли.

«Два ангела» – жилой комплекс бизнес-класса, строящийся в Красногвардейском районе рядом с рекой Охтой и Малоохтинским парком. Жилой комплекс состоит из двух домов высотой в 15 этажей каждый, где разместятся более 17 тыс.кв.м. квартир и отапливаемый подземный паркинг. На первых этажах предусмотрены коммерческие помещения, вход в которые для спокойствия жителей будет организован только со стороны улицы. Отделка входных групп будет выполнена по авторскому дизайн-проекту в стиле лобби-зоны. Закрытый зеленый двор благоустроят для отдыха жителей и закроют от машин.

Отличительной чертой проекта является необычное архитектурное решение: силуэт зданий напоминает сложивших крылья ангелов. Подобный визуальный эффект достигается за счёт больших площадей остекления и специальной наклонной конструкции витражей. Декоративные короны на крышах обоих корпусов дополняют запоминающийся образ зданий.

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ЖК "Два ангела" – застройщик ООО "РосСтройИнвест", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/