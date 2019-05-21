У больницы припарковали машину с трупом гражданки Китая. Ее убил пакет шпона

Неизвестные подвезли мертвую женщину к больнице в Ленинградской области. Медики увидели вмятину в голове и вызвали полицию.

Как стало известно «Фонтанке» 21 мая, накануне у приемного покоя Кингисеппской больницы припарковалась «Шевроле Нива». Автомобиль привлек внимание врачей неподвижным пассажиром. Женщина азиатской внешности сидела с рваной раной бедра и вмятиной в виске. Помочь ей было нечем.

Личность 45-летней погибшей установили. Она приехала в Петербург из Китая по коммерческой визе, работала в компании «Международная корпорация Русвуд» контролером погрузочных работ. На производстве в деревне Новопятницкое женщина и погибла. Погрузчик под управлением 26-летнего гражданина Узбекистана загружал контейнер рулонами шпона. Один рулон слетел с высоты и придавил иностранку.

По всей видимости, коллеги пытались самостоятельно довезти пострадавшую до больницы, но по пути она умерла.





