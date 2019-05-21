Игра на опережение. Венесуэла откажется от платежных систем Visa и MasterCard

Венесуэла решила отказаться от работы с платежными системами Visa и MasterCard. Решение принял Центробанк Венесуэлы совместно с управлением по надзору за банковским сектором при министерстве экономики и финансов, пишет 21 мая издание Banca y Negocios.

Согласно документу, венесуэльские банки должны прекратить операции по дебетовым картам Visa и MasterCard с 30 ноября 2019 года, по кредитным — с 30 января 2020 года.

Взамен финансовый сектор Венесуэлы должен разработать и в течение двух месяцев внедрить «суверенную» платежную систему с использованием биометрической идентификации.

Отказ от использования Visa и MasterCard издание называет ожидаемым после сообщений о намерениях США заблокировать работу платежных систем в Венесуэле в рамках санкций.







В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо и усилили санкционное давление на республику. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим. В начале мая он провел безуспешную попытку госпереворота, позже объяснив свою неудачу отсутствием поддержки военных.

21 мая Николас Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламент Венесуэлы, который контролирует оппозиция.