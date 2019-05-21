В Пушкине появится резиденция патриарха Кирилла. Главе РПЦ готовят «умный дом» по последнему слову техники

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл может обзавестись личной резиденцией в Петербурге. Речь идёт о территории Феодоровского городка в Пушкине. Стоимость проекта исчисляется 2,8 млрд рублей, в качестве заказчика выступает Управделами президента.

О резиденции сообщает 21 мая The Bell со ссылкой на несколько источников на строительном рынке Петербурга. О самой же реконструкции Феодоровского городка было известно гораздо раньше. Конкурс на выбор подрядчика был проведён ещё осенью 2017 года, «Фонтанка» подробно писала об этом. Тогда же была объявлена и сумма контракта. Работы начались в январе 2018 года, закончить их планируют под занавес 2021 года. Генподрядчик – петербургская строительная компания «Геоизол», основанная в 1995 году предпринимательницей Еленой Лашковой.

Издание The Bell узнало, что 2,8 млрд рублей будут потрачены только на реставрацию. Всё внутреннее убранство приобретут отдельно. При этом стоимость «начинки» может превышать стоимость ремонта.

Резиденция патриарха будет находиться в трапезной палате комплекса, как и в 90-х, когда там находилось Патриаршее подворье. Площадь постройки составляет почти 3,5 тыс. кв.м. Это здание состоит из двух частей — трехэтажной и двухэтажной. Из одних окон покоев будет открываться вид на Феодоровский собор, из других — на сад. В палате будут расположены домовая церковь, гостиная, библиотека с бильярдной, рассматривается возможность устройства лифта, говорит один из собеседников портала. Также сообщается, что покои главы РПЦ будут буквально напичканы умной электроникой, как в элитном гостиничном комплексе. Часть объекта планируется отвести под музей.





