«Они недооценивают наc». Основатель Huawei рассказал, как компания справится в санкциями США

Основатель китайской корпорации Huawei Жэнь Чжэнфэй прокомментировал решение США временно разрешить компании продолжать работу и оценил ущерб от запрета американскому бизнесу делиться технологиями. По его словам, американцы недооценивают Huawei.

«90-дневная лицензия от правительства США не имеет большого значения для Huawei. Компания готова справиться с запретом со стороны Соединенных Штатов», – заявил 21 мая Жэнь Чжэнфэй журналистам Центрального телевидения Китая.

Не пострадает, по его словам, и бизнес Huawei по развитию сетей связи пятого поколения.

«5G Huawei не пострадает. Что касается технологии 5G, другие не смогут догнать Huawei в течение двух или трех лет», — сказал бизнесмен и добавил, что технологии корпорации подходят для строительства 5G-сетей в странах Европы, которые продолжают вести переговоры с компанией.







Он также отметил, что Huawei может делать чипы так же хорошо, как и американские компании. «Если возникнет дефицит в поставках, у нас есть запасной вариант: половина наших чипов из США, половина — собственного производства, — подчеркнул он. — Но Huawei не исключает использование американских чипов. Вместо этого мы должны расти вместе. Мы не можем быть изолированы от мира».

В конце прошлой недели администрация президента США Дональда Трампа внесла Huawei в черный список компаний за пособничество в шпионаже в пользу Пекина и фактически отрезала компанию от американского программного обеспечения и полупроводников, которые необходимы для производства её продуктов. Ответом, как писала «Фонтанка», могут стать ограничения в адрес Apple.

Как жить в условиях ограничений россиянам, у каждого третьего из которых телефоны от Huawei и Honor, можно подробно прочитать тут.