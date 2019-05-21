В России раскрыли группу лжемедиков, которые заработали миллиард рублей на фиктивных диагнозах пожилым людям

Масштабную мошенническую схему хищения денег у пожилых россиян раскрыли сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с коллегами из Чувашской Республики. Лжемедики запугивали потерпевших разными диагнозами, заработав более миллиарда рублей.

Как 21 мая сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, от действий мошенников пострадали более 11 тысяч человек в разных регионах России. По данным МВД, преступной группой руководил ранее судимый иностранец. Участники создали сеть медицинских клиник, в которые клиентов привлекали с помощью call-центров.

В полиции указали, что сотрудники входили в доверие к пожилым людям и убеждали их пройти обследование.







«Затем работники этих учреждений, не имеющие специального медицинского образования, вводили пожилых людей в заблуждение о наличии у них заболеваний, которые требуют неотложного и дорогостоящего лечения», — рассказала официальный представитель МВД.

Для оплаты ненужных медуслуг потерпевшим предлагали взять кредит на сумму до 500 тысяч рублей.

По факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Обыски прошли в Москве, Петербурге, Чувашии, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областях. В следственные органы были доставлены 25 человек.