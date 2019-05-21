Петербург сдан москвичам: в полицейском главке новые начальники ключевых служб

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти представлены новые руководители Управлений экономической и собственной безопасности. Учитывая, что фактически начальником полиции является столичный полковник Баранов, сегодня генерал Плугин уже контролирует и ситуацию, и территорию.

По информации «Фонтанки», 21 мая в 10 часов в полицейском главке началось представление двух новых руководителей ключевых служб. Начальник ГУ МВД Роман Плугин представил начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции подполковника Евгения Ульянова и начальника Управления собственной безопасности подполковника Алексея Васильева.

Ранее «Фонтанка» сообщала о том, как генерал Плугин быстро расстался с руководителями экономической полиции города. Что касается подразделения собственной безопасности, то недавно оно реструктуризировано в управление, а личный состав вместе с начальником СБ Емцовым выведен за штат. Последнее, скорее всего, связано с тем, что Роман Плугин как сотрудник вырос именно из структур собственной безопасности МВД. Безусловно, ему нужен и свой «сторож» над всеми полицейскими двух регионов.

Подполковнику Евгению Ульянову 37 лет. Родился в Рязани, в органах с 2002 года. Последнее место службы – начальник отдела экономической безопасности Южного административного округа Москвы.







подполковник Евгений Ульянов Фото: "Фонтанка.ру"

Подполковнику Алексею Васильеву 37 лет. Москвич. В МВД с 2004 года. Долгое время работал в структурах собственной безопасности. Последнее место службы – заместитель начальника УВД Южного административного округа столицы.

подполковник Алексей Васильев Фото: скриншот с сайта юао.мск.мвд.рф

Начальник полиции Константин Власов в данный момент находится в распоряжении начальника главка, а его обязанности исполняет также прибывший из Южного административного округа Москвы полковник Дмитрий Баранов.

Таким образом, Роман Плугин назначил на самые важные высоты понятных ему сотрудников, с которыми он работал в ЮАО. Что касается его заместителей, оставшихся от прежнего руководителя Сергея Умнова, то генерал Роговой уже покинул ряды, а генерал Абакумов долгое время находится на больничном и, судя по его настрою, также уйдет из регионального ГУ МВД.

Заметим, что при кадровых заменах пока не обсуждается Управление уголовного розыска. По данным «Фонтанки», эту службу также ждут перемены, но начнутся они с изменения структуры. Так, например, новое руководство считает, что управленческий аппарат розыска раздут, а оперативников не хватает на территориях.