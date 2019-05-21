Зика, денге и чикунгунья. Роспотребнадзор предупредил, чем может закончиться укус комара во Франции

Российским туристам во Франции следует опасаться комаров. Кровососы могут заразить лихорадками Зика, денге и чикунгунья.

Об ухудшении эпидемиологической обстановки 21 мая предупреждает Роспотребнадзор. В ведомстве отметили, что число комаров – переносчиков лихорадок во Франции возросло, власти проводят дезинсекционные мероприятия возле водоемов.

«В связи с тем, что российские граждане активно посещают туристические курорты Франции, необходимо соблюдать меры предосторожности в целях защиты от укусов насекомых – носить одежду, максимально закрывающую части тела, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды), в помещениях обязательно засетчивать окна и двери», – рассказали в Роспотребнадзоре.

В случае ухудшения самочувствия после возвращения в Россию нужно обратиться к медикам.





