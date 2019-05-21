Чужое возьмёшь - своё потеряешь. Пенсионер из Петербурга соблазнился пачкой денег на тротуаре, а в итоге лишился сбережений

Неприятная история приключилась с пенсионером из Невского района Петербурга, который чуть было не поверил в то, что на дороге действительно могут валяться богатства.

По информации «Фонтанки», местный житель 70 лет обратился с заявлением в полицию 20 мая. Он рассказал, что три дня тому назад пришёл в офис банка на Дальневосточном проспекте и попросил одну из сотрудниц помочь ему с обналичиванием денег через банкомат. Пенсионеру помогли, он взял свои 50 тысяч рублей и положил их в паспорт.

По дороге домой пожилой человек увидел на тротуаре прозрачный пакет, в котором лежали деньги. Пройти мимо не смог. В это же время к петербуржцу подошёл незнакомец: завязалась беседа, в ходе которой пенсионер предложил унести купюры в полицию. Незнакомец не согласился и настоял на том, что «сокровище» нужно поделить. Далее мужчины направились к ближайшей детской площадке, где к ним присоединился ещё один участник этой инсценировки. Он ошарашил присутствующих известием о том, что потерянные деньги — его, и попросил у пенсионера паспорт и чек из банка. Доверчивый заявитель спорить не стал и покорился. Протянул «владельцу денег» удостоверение личности, возможно, забыв, что ранее спрятал туда снятую в банке наличность. Вернувшись домой, денег в своих документах он предсказуемо не обнаружил. Теперь авантюристов с чужой пенсией ищет полиция.





