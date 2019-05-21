Посольство Украины в США выдало фото из гетто в Польше за изображение депортации крымских татар

Посольство Украины в Вашингтоне проиллюстрировало сообщение о депортации крымских татар в 1944 году фотографией из Лодзинского гетто. На это обратило внимание российское посольство в США.

«Депортация крымских татар 1944 года – фото евреев из Лодзинского гетто [из архива вашингтонского] Музея памяти жертв Холокоста», – написала 21 мая российская дипмиссия в Twitter и прикрепила скриншот сообщения украинского посольства, на котором якобы изображена депортация крымских татар в 1944 году, а также скриншот статьи из электронной энциклопедии Музея памяти. На нем изображена точно такая же фотография, но с надписью: «Евреев из Лодзинского гетто сажают в грузовые поезда для депортации в лагерь смерти Хелмно. Лодзь, Польша, 1942-44».







18 мая 2019 года исполнилось 75 лет с начала депортации крымских татар в 1944 году. 21 апреля 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму.