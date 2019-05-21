В Екатеринбурге разобрали «забор раздора» вокруг стройплощадки храма

Забор вокруг строительной площадки храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге, против появления которого выступали жители, разбирают к утру 21 мая.

Как сообщает E1.RU, с одной стороны площадки уже исчезла капитальная ограда, осталась только временная металлическая, которую в первые дни перетягивали протестующие и бойцы. Охраны у забора уже нет. Ямы под опоры рабочие закапывают.

Убрать ограждение строителей храма попросил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл на встрече с депутатами Госдумы.

Как рассказывала «Фонтанка», всю прошлую неделю тысячи жителей Екатеринбурга приходили в сквер у Театра драмы в знак протеста против постройки там собора святой Екатерины и каждый раз сталкивались со все большим сопротивлением силовиков. Если в первую ночь стройплощадку охраняли лишь православные бойцы, то на второй день прибыл ОМОН, который задержал больше 20 человек. А на третий день в автозаках оказались еще 70 человек. Общее число задержанных стремится к сотне, и каждый третий из них получил срок, от 2 по 15 суток ареста.

Президент России Владимир Путин высказался о ситуации в Екатеринбурге 16 мая и предложил решить судьбу стройки с учетом общественного мнения. 18 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что горожанам в понедельник предложат на рассмотрение площадки в других частях города для размещения храма. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский провел протестующих и журналистов на стройплощадку в сквере и показал, что оттуда спешно вывезли все, что могло напоминать о предстоящих работах.





