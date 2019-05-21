«Нужна максимальная мобилизация». Украина предложила способ остановить возвращение России в ПАСЕ

Киев заявил о необходимости «максимальной мобилизации» в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), чтобы не допустить возвращения России. Об этом 21 мая заявил постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью «Укринформу».

Он отметил, что июнь станет самым значимым месяцем противостояния, в котором пройдут «финальные бои». К ним, по его словам, необходимо подготовиться, несмотря на внеочередные выборы в Верховную Раду, которую накануне распустил президент Владимир Зеленский.

«Наши оппоненты настроены любой ценой довести дело до конца. Россияне также понимают, что это их шанс. Поэтому сейчас нужна максимальная мобилизация наших парламентариев именно на июньскую сессию», — сказал Кулеба и добавил, что самыми значимыми датами для украинской делегации будет 3 июня, когда состоится заседание регламентного комитета ПАСЕ, а также сама Ассамблея с 24 по 28 июня.

В 2014 году российских представителей лишили ряда прав в ПАСЕ из-за позиции по Крыму, после чего Москва приостановила выплату взносов в организацию, что привело Парламентскую ассамблею к финансовым трудностям.

В ходе заседания министров Совета Европы в Хельсинки 17 мая было принято заявление, в котором указано, что полномочия представителей всех стран – членов Совета Европы в работе Комитета министров и Парламентской Ассамблеи Совета Европы равны. Это означает, что России вернули право голоса в ПАСЕ, которого она была лишена после воссоединения с Крымом. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил удовлетворение этим решением и заявил, что Россия готова выплатить взносы.





