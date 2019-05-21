«Никогда такого не было и вот опять». В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова

Леонида Волкова, соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального, задержали на Володарском шоссе в Подмосковье утром 21 мая. Об этом он сам сообщил в своем Twitter.

«Никогда такого не было и вот опять. С утра пораньше наружка за такси, потом останавливают и задают странные вопросы. Вот стоим, не едем, но и не отпускают», – написал Волков и после уточнил, что его задержали, но не сказали, на каком основании.

«Приехали в ОВД Даниловский, ждем начальство. Пока никто толком не может сказать, что происходит», – добавил Волков, который последние несколько месяцев жил за пределами России.

Позже он уточнил, что на него составляют протокол из-за акции потив повышения пенсионного возраста, которая прошла 9 сентября 2018 гогда. Власти некоторых городов, в частности, Москвы и Петербурга, ее не согласовали.

Алексей Навальный в своем телеграм-канале сообщил, что Волкова задержали со словами «мы вас заждались».





