США одобрили временные разрешения на ведение бизнеса с Huawei - на 90 дней

Министерство торговли США опубликовало информацию о предоставлении временных общих разрешений, которые позволят китайской компании Huawei поддерживать имеющиеся сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.

Временные разрешения будут действовать до 19 августа.

Ранее президент Дональд Трамп заявил об угрозе иностранного шпионажа информационным технологиям США и призвал уравновесить открытость инвестициям с нацбезопасностью. Президент подписал указ, объявив режим "национального ЧП" в связи с угрозами информационным технологиям.

На прошлой неделе министерство торговли внесло Huawei в черный список, который перекрывает путь китайской компании покупать компоненты и технологии американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.

По данным агентства Рейтер, Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.





