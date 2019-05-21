Конституционный парламент Венесуэлы продлил полномочия до конца 2020 года

Национальное учредительное собрание Венесуэлы продлило срок своих полномочий до конца 2020 года, сообщил спикер собрания Диосдадо Кабельо.

"Национальное учредительное собрание решило продлить свои заседания и свои функции до 31 декабря 2020 года, чтобы выполнить поставленные перед ней задачи", – написал он в Twitter.

#ANCHasta31Dic2020 la soberan?sima y plenipontenciaria Asamblea Nacional Constituyente ha decidido continuar sesionando y en funciones al menos hasta el 31 de diciembre de 2020, para seguir cumpliendo las tareas encomendadas. Nosotros Venceremos!! — Diosdado Cabello R (@dcabellor) 20 мая 2019 г.







Изначально избранное в 2017 году собрание (начало работу 4 августа) должно было работать до августа 2019 года, однако еще в прошлом году Кабельо не исключал, что этот временный орган власти может продлить свою работу еще на несколько лет. В стране также действует оппозиционный парламент, возглавляемый Хуаном Гуаидо, который незаконно возложил на себя полномочия президента Венесуэлы.