Раскрыты подробности собственной ОС Huawei

Huawei разрабатывает новую операционную систему, которая должна будет заменить Android на устройствах компании, пишет Huawei Central.

«Huawei убедила пользователей, что они будут получать обновления безопасности и гарантийные услуги на все существующие устройства Huawei и Honor, а сейчас появилась информация о новой операционной системе, которая станет "планом Б" для бренда», — отмечает издание со ссылкой на собственный источник.

По информации источника, новая ОС получит название «Hongmeng» и разрабатывается на основе операционной системы Linux.

В марте Глава Huawei Ричард Ю сообщал о готовящемся в компании «Плане Б» на случай того, если девайсы компании не смогут использовать операционную систему Android комментируя напряжённые отношения между Huawei и США.





