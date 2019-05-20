Постпред Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН

Заместитель постпреда Великобритании в Совбезе ООН Джонатан Аллен выкриками с места прервал выступление постпреда России Василия Небензи, который выступал после того, как совет отказался рассматривать вопрос о законе о госязыке на Украине.

"Господин председатель, совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", – сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.

После этого председатель Совбеза постпред Индонезии Диан Трианшах Джани снова передал слово российскому дипломату.

"Когда меня прерывали, я сказал англичанину: "Я уважаю твое право поднимать вопрос о порядке", поэтому я сразу замолчал", – поделился позже Небензя своими впечатлениями о прошедшем заседании.







"Такое бывает, я иногда перебиваю по теме или по делу – есть правила и процедура, это право", – объяснил глава российской миссии произошедшее в ответ на вопрос РИА Новости.

Перед этим Совбез ООН отказался голосованием вносить в повестку заседания вопрос о законе о языке на Украине, за его внесение проголосовали только пять стран.