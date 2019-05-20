Постпред Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН
Заместитель постпреда Великобритании в Совбезе ООН Джонатан Аллен выкриками с места прервал выступление постпреда России Василия Небензи, который выступал после того, как совет отказался рассматривать вопрос о законе о госязыке на Украине.
"Господин председатель, совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", – сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.
После этого председатель Совбеза постпред Индонезии Диан Трианшах Джани снова передал слово российскому дипломату.
"Когда меня прерывали, я сказал англичанину: "Я уважаю твое право поднимать вопрос о порядке", поэтому я сразу замолчал", – поделился позже Небензя своими впечатлениями о прошедшем заседании.
"Такое бывает, я иногда перебиваю по теме или по делу – есть правила и процедура, это право", – объяснил глава российской миссии произошедшее в ответ на вопрос РИА Новости.
Перед этим Совбез ООН отказался голосованием вносить в повестку заседания вопрос о законе о языке на Украине, за его внесение проголосовали только пять стран.
Справка:
В мае бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Парламент Украины принял этот закон в конце апреля, но оппозиционеры внесли постановление об отмене. По их мнению, при рассмотрении была нарушена процедура его принятия, а само решение не отвечает конституции. Однако Рада отказалась отменять этот закон.