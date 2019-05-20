Мадуро предложил провести досрочные парламентские выборы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил провести досрочно запланированные на конец 2020 года выборы в парламент, контролируемый сейчас оппозицией.
"Давайте померимся силами на выборах. Давайте проведем выборы, давайте легитимизируем единственный институт, которые не стал законным в последние пять лет (парламент), давайте пойдем на более ранние выборы национальной ассамблеи", – заявил Мадуро, выступая в понедельник перед сторонниками в день первой годовщины своего переизбрания.
"Мы принимаем вызов для мирного, выборного, конституционного, демократического решения. Я хочу выборов, и кто победит? Боливарианский, революционный, христианский и чавистский народ", – сказал он.
Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году.
Источник: РИА Новости
Справка:
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.