Мадуро предложил провести досрочные парламентские выборы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил провести досрочно запланированные на конец 2020 года выборы в парламент, контролируемый сейчас оппозицией.

"Давайте померимся силами на выборах. Давайте проведем выборы, давайте легитимизируем единственный институт, которые не стал законным в последние пять лет (парламент), давайте пойдем на более ранние выборы национальной ассамблеи", – заявил Мадуро, выступая в понедельник перед сторонниками в день первой годовщины своего переизбрания.

"Мы принимаем вызов для мирного, выборного, конституционного, демократического решения. Я хочу выборов, и кто победит? Боливарианский, революционный, христианский и чавистский народ", – сказал он.

Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году.





