Участница Кливлендского марафона скончалась от сердечного приступа. Ей было 22 года

Во время госпитализации скончалась частница Кливлендского марафона. Об этом пишет AP 20 мая.

Спортсменке было 22 года. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Накануне в Петербурге после всероссийского забега умер 32-летний мужчина. Ему стало плохо после преодоления маршрута, спортсмен упал на Дворцовой площади, ударился головой и впал в состояние клинической смерти. Вернуть к жизни медикам его не удалось.

Петербуржец стал второй жертвой всероссийской акции «ЗаБег». В Москве после дистанции умер 51-летний участник.





