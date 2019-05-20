Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Соответствующий указ появился на сайте президента.

Указ о принятии полномочий опубликовали сегодня вечером, 20 мая. Зеленский стал главнокомандующим в связи со вступлением на пост президента Украины.

"В связи со вступлением 20 мая 2019 года на пост Президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", – говорится в указе.

Сегодня Владимир Зеленский принял присягу на верность украинскому народу. Сразу после инаугурации по пути пешком из парламента к зданию администрации президента он сказал,что первым его указом будет документ о роспуске Рады. Получается, что новый лидер Украины слукавил.





