Зеленский призвал США усилить давление на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Белого дома, которые прибыли в Киев на его инаугурацию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе переговоров Зеленский призвал Вашингтон усилить давление на Москву. «Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Призываю США продолжить ужесточение санкций против РФ», — сказал президент.

Президент України Володимир Зеленський обговорив із представниками США реформи та протидію російській агресії https://t.co/z2UN0xnqgU — APU (@APUkraine) 20 мая 2019 г.







Зеленский назвал США примером для проведения демократических реформ на Украине и подчеркнул, что преобразования в стране будут проходить, несмотря на вооруженный конфликт на Донбассе. Глава государства поблагодарил Соединенные Штаты за помощь в восстановлении суверенитета страны и выразил надежду на скорую встречу с американским лидером Дональдом Трампом.