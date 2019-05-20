Происшествия
В Москве задержали члена совета движения «Голос». Ему якобы вменяют угрозу убийством журналистке НТВ
Члена совета движения «Голос» Романа Удота задержали в Москве 20 мая. Об этом он сам написал в фейсбуке.
«Внепланово вызвали на допрос. Дело возобновили (что хорошо). Ну ок. Мне скрывать нечего, кроме разочарования нашей правоохранительной системой», — говорится в сообщении.
Удот является подозреваемым по делу об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Производство возбудили после конфликта активиста и журналистки телеканала НТВ, который произошел 20 марта 2018 года в аэропорту Шереметьево. Корреспонденты скрыто снимали Удота, он попытался отнять телефон у представителей прессы. За несколько дней до этих событий на НТВ вышел материал с дискредитацией «Голоса».
Справка:
Межрегиональное общественное движение в защиту прав избирателей «Голос», прежде — Ассоциация некоммерческих организаций в защиту прав избирателей «Голос» -образовано в 2013 году активными участниками «ассоциации Голос» без образования юридического лица. «Ассоциация Голос» была основана в 2000 году и ликвидирована согласно решению Пресненского районного суда от 27.07.2016 года её после внесения в реестр «иностранных агентов».