В Москве задержали члена совета движения «Голос». Ему якобы вменяют угрозу убийством журналистке НТВ

Члена совета движения «Голос» Романа Удота задержали в Москве 20 мая. Об этом он сам написал в фейсбуке.

«Внепланово вызвали на допрос. Дело возобновили (что хорошо). Ну ок. Мне скрывать нечего, кроме разочарования нашей правоохранительной системой», — говорится в сообщении.

Удот является подозреваемым по делу об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Производство возбудили после конфликта активиста и журналистки телеканала НТВ, который произошел 20 марта 2018 года в аэропорту Шереметьево. Корреспонденты скрыто снимали Удота, он попытался отнять телефон у представителей прессы. За несколько дней до этих событий на НТВ вышел материал с дискредитацией «Голоса».





