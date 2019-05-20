В Абхазии оппозиция потребовала отставки президента

Оппозиция на митинге у здания парламента непризнанной большинством стран мира республики Абхазия требует отставку президента Рауля Хаджимбы, сообщает вечером 20 мая РИА Новости.

"Президент выступил по телевидению и заявил, что выходить к митингующим не собирается. Требуем отставку президента", – цитирует информагентство руководителя штаба оппозиционного Общенационального движения по защите государственности (ОНД) Теймураза Хишбу.

На площади находится спецотряд быстрого реагирования (СОБР) МВД Абхазии, правоохранители отказываются комментировать обстановку. В прокуратуре города отметили, что "ситуация напряженная".

Ранее оппозиция после решения парламента не переносить выборы президента объявила бессрочную акцию и потребовала выхода к митингующим президента Абхазии.







На митинге присутствуют также противники переноса выборов, отмечает агентство, добавляя, что время от времени между участниками митинга вопроисходят стычки.

Митинг инициировала оппозиция в связи с ситуацией вокруг ее кандидата на пост главы государства депутата Аслана Бжании. Он в тяжелом состоянии был доставлен в одну из больниц Москвы 18 апреля. Оппозиция утверждает, что Бжания был отравлен, в его крови было обнаружено повышенное содержание ртути, и потребовала перенести выборы на осень.