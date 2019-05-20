Порошенко переехал в офис своей партии
Экс-президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter заявил, что переехал из администрации главы государства в офис партии «Блок Петра Порошенко».
«Переехал в прозрачный офис», — заявил Порошенко. Он добавил, что встретился с американским сенатором Роном Джонсоном и послом США в ЕС Гордоном Сондландом.
Переїхав до прозорого офісу.— Петро Порошенко (@poroshenko) 20 мая 2019 г.
Зустрівся з добрими друзями України – американським сенатором Рональдом Джонсоном та послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом. pic.twitter.com/CnrgU2cgqk
20 мая в Киеве состоялась инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского. На прошедших выборах Зеленский во втором туре победил Порошенко, набрав 73,22%.