Порошенко переехал в офис своей партии

Экс-президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter заявил, что переехал из администрации главы государства в офис партии «Блок Петра Порошенко».

«Переехал в прозрачный офис», — заявил Порошенко. Он добавил, что встретился с американским сенатором Роном Джонсоном и послом США в ЕС Гордоном Сондландом.

Переїхав до прозорого офісу.

Зустрівся з добрими друзями України – американським сенатором Рональдом Джонсоном та послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом. pic.twitter.com/CnrgU2cgqk — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 мая 2019 г.







20 мая в Киеве состоялась инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского. На прошедших выборах Зеленский во втором туре победил Порошенко, набрав 73,22%.