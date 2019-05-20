Правительство предложило увеличить пошлину за выдачу ВНЖ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об увеличении госпошлины за выдачу вида на жительство на 1,5 тыс. руб. — до 5 тыс. руб. Документ опубликован на сайте правительства 20 мая.

«Проектом федерального закона ''О внесении изменений в статью 333.28 Налогового кодекса Российской Федерации'' предусмотрено увеличение размера государственной пошлины за выдачу вида на жительство с 3500 до 5000 рублей», — говорится в пояснении к законопроекту.

По словам правительства, увеличение госпошлины обусловлено тем, что стоимость изготовления новых бланков видов на жительство с электронным носителем информации выше стоимости бланков без электронного носителя. Таким образом, размер госпошлины за выдачу вида на жительство, удостоверяющего личность лица без гражданства, будет соответствовать размеру госпошлины, уплачиваемой российскими гражданами за выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации (паспорта нового поколения).





