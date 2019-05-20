ТГК-1 собирается получить гарантии государства под проект ветропарка под Петербургом

«Газпром энергохолдинг» рассчитывает построить под Петербургом ветроэлектростанцию мощностью 50 МВт, победив на конкурентным отборе Минэнерго, заявил в понедельник, 20 мая на пресс-конференции гендиректор холдинга Денис Фёдоров. Победа в отборе позволит вернуть 5 млрд рублей инвестиций за счет денег потребителей европейской части России.

Конкурс состоится с 28 мая по 10 июня, будут разыграны около 75 МВт мощности, которую, согласно условиям, надо будет подать в общую сеть до 2024 года включительно. Таким образом, заявил Денис Фёдоров, «Газпром энергохолдинг» впервые выйдет на рынок «нетрадиционных источников топлива».

Строить ветропарк собирается дочерняя компания холдинга, ПАО «ТГК-1». Год назад, когда на Петербургском международном форуме руководство ТГК-1 и Ленобласти подписали формальное соглашение о строительстве, глава 47 региона заявил, что в проект предполагаетсмя вложить 5 млрд рублей.

Руководитель «Газпром энергохолдинга» на пресс-конференции уточнил: хотя лично он считает введение в строй большого количества электростанций на возобновляемых источниках энергии неправильным, проект ТГК-1, если победит на конкурентном отборе — будет экономически полностью оправдан. Кроме того, для энергетиков «Газпрома» важно, чтобы первый ветропарк в регионе принадлежал именно им. «Согласитесь, сидеть и наблюдать с Лахта-центра за ветряками другой компании будет не очень правильно», – добавил Денис Федоров.

Где именно будет располагаться ветроэлектростанция — предстоит определить после победы на конкурсе, дал понять гендиректор «Газпром энергохолдинга».





